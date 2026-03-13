Реклама

Путешествия
07:48, 13 марта 2026Путешествия

Блогерша назвала восемь вызывающих недоумение у иностранцев вещей в российских домах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Блогерша назвала восемь вещей в российских домах, которые вызывают недоумение у иностранцев. Своим мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Первую особенность быта в России женщина описала словами «музей на кухне». Она объяснила, что для европейцев посуда должна быть только функциональной. Красивые тарелки они используют каждый день. Однако россияне делят кухонную утварь на категории: «для себя» и «для гостей». Поэтому они хранят хрустальный или фарфоровый сервизы в шкафу за стеклом.

Еще одна вещь, вызывающая удивление у заграничных гостей, — пакет с пакетами. Россияне охотно используют пластиковые сумки несколько раз, тогда как европейцы предпочитают их утилизировать. При этом коллекцию пустых банок на кухнях россиянок блогерша считает «национальной особенностью», так как привычка к «накопительству» сформировалась в период дефицита в СССР.

«В западноевропейской традиции ванная рассматривается как техническое помещение. Минимум декора, максимум функциональности. Зашел, совершил гигиенические процедуры, вышел. Россияне же превращают ее в полноценную комнату для релаксации», — добавила путешественница.

Также автор публикации подчеркнула, что количество запасаемых россиянами продуктов часто поражает европейцев. Они не понимают, зачем консервировать еду на зиму из-за жизни в другом климате. Также иностранцы считают защиту двойными дверями (железной и деревянной) — избыточной. Традиция предлагать гостям сменную обувь тоже кажется жителям Европы странной. «Застекленные балконы — еще одна российская особенность, непонятная европейцам. Остекление превращает балкон в дополнительную комнату, но лишает его основной функции — контакта с внешней средой», — написала гражданка России.

Ранее эта блогерша поделилась списком стран, небезопасных для одиноких туристок. По ее сообщению, одним из представляющих угрозу для женщин государств является Бразилия.

