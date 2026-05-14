06:16, 14 мая 2026

Кастрированный женой мужчина обратился в суд из-за публикации фото его отрезанного пениса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Италии мужчина, которому жена отрезала половой орган за просьбу привести в дом вторую женщину, подал в суд из-за того, что фото его гениталий в медицинском пакете попали в интернет. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городке Ангри, регион Кампания. 35-летний мужчина из Бангладеш предложил жене снять дом побольше, чтобы к ним могла переехать другая женщина. Супруга дождалась, пока он уснет после обеда, схватила кухонный нож и отрезала мужу пенис. Врачи пытались пришить орган, но операция не удалась. Женщину арестовали и предъявили обвинение в покушении на убийство. Ее также подозревают в том, что она подмешала мужу снотворное в еду.

Через несколько дней после происшествия в соцсетях начали распространяться снимки, на которых видно, как кастрированный мужчина лежит в больничной палате, а рядом видны его половые органы в запаянном медицинском пакете. Адвокаты мужчины заявили, что подадут жалобу для установления личности того, кто сделал фото и выложил их в сеть. «Человеческая трагедия превратилась в онлайн-спектакль. Этот материал беспрецедентной серьезности, и, судя по всему, его распространил кто-то из персонала больницы», — заявили юристы.

Ранее сообщалось, что в Малави проститутка чуть не отрезала клиенту пенис лезвием. Девушка напала на мужчину после того, как он уснул во время секса.

