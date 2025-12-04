Проститутка обиделась на обессилевшего клиента и чуть не отрезала ему пенис

В Малави проститутка обиделась на клиента и напала на него с лезвием

В Малави проститутка чуть не отрезала клиенту пенис лезвием после того, как он заснул после секса. Об этом сообщает Malawi 24.

Инцидент произошел 1 декабря в городе Манки-Бэй, Южная провинция. Мужчина пригласил 21-летнюю Регину Джастин для оказания ему секс-услуг. Уточняется, что они состояли в постоянной сексуальной связи. В день происшествия мужчина выпил слишком много спиртного, обессилил и уснул.

Джастин обиделась на слишком пьяного клиента, который не уделял ей внимания. Она взяла лезвие от бритвы, напала на мужчину и изрезала ему половой орган. Пострадавший до сих пор находится в больнице. Джастин дожидается суда в тюрьме за нанесение тяжкого вреда здоровью. Какое наказание ей может грозить, не сообщается.

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Индонезийка рассказала, что встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.