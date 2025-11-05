Из жизни
07:14, 5 ноября 2025Из жизни

Женщина отрезала пенис женатому любовнику из-за мотоцикла и испытала удовлетворение

Индонезийка напала с ножом на женатого любовника из-за постоянных измен
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

В Индонезии женщина отрезала пенис любовнику, который женился на другой и купил супруге мотоцикл. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Лампунг 19 октября. Полицию вызвали после того, как из отеля с криками выбежал истекающий кровью мужчина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у него отсутствует половой орган. Пострадавшим оказался 32-летний Карсилан Утами. В номере гостиницы полицейские обнаружили 28-летнюю Винди Синтию, которая сразу же призналась, что это она напала на мужчину.

Индонезийка рассказала, что встречалась с Утами с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц. При этом женатый мужчина продолжил приходить к Синтии ради секса. Недавно она узнала, что Утами купил жене новый мотоцикл за крупную сумму. Любовница позвала мужчину в отель, где встретила его в черном нижнем белье. Они занялись сексом, а через полчаса Синтия схватила канцелярский нож и отрезала Утами половой орган. На допросе женщина заявила, что после этого она испытала удовлетворение.

«Из-за этого мужчины я была зла и разочарована. Мое сердце было разбито. Пока мы были вместе, он лгал и причинял мне боль. У него было много других женщин, и даже после свадьбы он продолжал приходить ко мне, — пояснила Синтия. — У нас были отношения, как у мужа и жены. Но он постоянно лгал и изменял. Я была очень зла».

Индонезийка призналась, что заранее купила нож и отрезала Утами пенис, чтобы он больше не связывался с другими женщинами. Синтия также сказала, что последней каплей стала покупка Утами дорогого мотоцикла жене.

Мужчину успешно прооперировали и пришили половой орган на место. Синтии грозит до семи лет тюрьмы за вооруженное нападение.

Ранее сообщалось, что в Малайзии женщина отрезала бойфренду пенис кухонным ножом. Она узнала, что у мужчины есть законная жена в другой стране.

    Все новости