Женщина узнала о жене своего бойфренда и отрезала ему пенис

В Малайзии женщина узнала, что у ее бойфренда есть жена и напала на него с ножом
Фото: Rafiquar Rahman / Reuters

В Малайзии женщина узнала, что ее бойфренд женат, и отрезала ему пенис кухонным ножом. Об этом пишет издание Mothership.

Инцидент произошел 8 октября в султанате Джохор около 11 часов утра. 34-летняя гражданка Бангладеш напала на 33-летнего соотечественника, вместе с которым проживала в Малайзии. Мужчину госпитализировали с тяжелой травмой гениталий и порезами на левой руке.

Преступницу задержали через час после нападения. В полиции сообщили, что причиной случившегося стала ревность. Женщина набросилась на возлюбленного с ножом после того, как узнала, что у него есть законная жена в Бангладеш. На месте преступления полицейские обнаружили нож длиной 29 сантиметров.

Преступницу заключили под стражу до суда. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Кроме того, выяснилось, что она находилась в Малайзии без соответствующего разрешения.

Ранее сообщалось, что жительница Южной Кореи отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз. Женщина набросилась на мужа с ножом в туалете кафе.

