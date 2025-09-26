Из жизни
07:00, 26 сентября 2025

Женщина отрезала и смыла в унитаз пенис мужа

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее женщину обвинили в покушении на убийство после того, как она напала на мужа и отрезала ему пенис. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Нападение произошло в ночь на первое августа в кафе в городе Инчхон. 57-летняя женщина пришла туда вместе с зятем и, подкараулив мужа в туалете, напала на него. Зять обездвижил тестя при помощи скотча, после этого женщина нанесла мужу больше 50 ударов ножом в область паха, а затем отрезала ему гениталии и смыла их в унитаз.

Персонал кафе обнаружил, что произошло, и вызвал скорую помощь. Парамедикам удалось спасти мужчине жизнь. Женщину и ее зятя арестовали.

Как выяснилось в ходе следствия, перед нападением мужчина разорвал отношения с женой и съехал из общего жилья. Кореянка стала искать способ отслеживать его перемещения и контакты. Ее дочь наняла детектива, чтобы тот следил за ее отчимом. Именно полученные от него фотографии, на которых мужчина ужинал с незнакомой женщиной, заставил преступницу вооружиться ножом и отправиться к месту возможного свидания.

На суде адвокат признал, что его подзащитная преследовала мужа, но отрицала умысел расправиться с ним. Он настаивал, что инцидент нельзя квалифицировать как покушение на убийство. Прокуроры требуют для обвиняемой ношение электронного браслета до оглашения вердикта, ссылаясь на жестокость преступления. Следствие рассматривает версию о бредовой ревности как возможном мотиве преступления.

Ранее в Южном Судане женщина отрезала гениталии своему мужу после время семейной ссоры. Она сделала это, пока мужчина спал.

