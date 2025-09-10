Из жизни
02:15, 10 сентября 2025Из жизни

Женщина поссорилась с мужем и отрезала ему пенис

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

В Южном Судане женщина отрезала гениталии своему мужу во время семейной ссоры. Об этом сообщает Radio Tamazuj.

35-летняя Адель Гаранг напала на своего мужа Магара Маренгдита. «Он поспорил с женой, — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. — Пока он спал, она взяла нож и порезала его гениталии. Несмотря на серьезность травм, его состояние улучшается».

Пострадавший в настоящее время проходит лечение в больнице Мадхол. Подозреваемая находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина расправился с любовником жены. После этого он отрезал ему гениталии.

.
