Женщина поссорилась с мужем и отрезала ему пенис

В Южном Судане женщина отрезала гениталии своему мужу во время семейной ссоры. Об этом сообщает Radio Tamazuj.

35-летняя Адель Гаранг напала на своего мужа Магара Маренгдита. «Он поспорил с женой, — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. — Пока он спал, она взяла нож и порезала его гениталии. Несмотря на серьезность травм, его состояние улучшается».

Пострадавший в настоящее время проходит лечение в больнице Мадхол. Подозреваемая находится под стражей.

