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18:26, 4 июня 2026Россия

Умер принимавший участие во взятии Кенигсберга ветеран Великой Отечественной войны

Принимавший участие во взятии Кенигсберга ветеран Салихов скончался на 104-м году жизни
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Ветеран Великой Отечественной войны Зия Салихов, принимавший участие во взятии Кенигсберга, скончался в Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Беспрозванных.

«Пришла печальная новость. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Калининграда и Черняховска Зия Салихович Салихов. В сентябре он бы отметил свой 104-й день рождения», — написал он.

Салихов принимал участие во взятии Калининграда, носившего в то время название Кенигсберг. После Великой Отечественной войны он жил в Черняховске и занимался восстановлением города. Более 40 лет своей жизни он отдал сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее на 106-м году умерла совершившая подвиг в битве за Москву участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко. В 1941 году она открыла путь бронепоезду НКВД, успевшему вовремя остановить танки немецко-фашистских войск, которые пытались прорваться к Дмитрову.

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