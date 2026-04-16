19:38, 16 апреля 2026Россия

Умерла совершившая подвиг в битве за Москву участница Великой Отечественной войны

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На 106-м году умерла совершившая подвиг в битве за Москву участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить танки немецко-фашистских войск, которые пытались прорваться в Дмитрову. За это Барсученко в 1942 году наградили орденом Красной Звезды.

«Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Марию Тимофеевну. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Вечная память», — написал чиновник.

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал заявления о прекращении поставок оружия Украине

    В отношении совершившего ДТП российского экс-судьи возбудили дело через год после аварии

    Россиянам назвали способ наказать соседа за видео в подъезде

    Российские батюшки вошли в прайм-эру

    В России назвали ужасным поступок записавшего предсмертное видео и «воскресшего» Воеводы

    На месте строительства электростанции нашли клад с древними украшениями

    В Банке России заявили о новых случаях манипулирования рынком через Telegram

    Пьяный турист в хоккейной маске напал на стриптизершу в клубе и отрезал ей клок волос

    Москвичи испугались Бабы-Яги и Кощея Бессмертного

    Захарова дала совет захотевшему «заглянуть» на Кубу Трампу

    Все новости
