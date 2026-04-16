На 106-м году умерла совершившая подвиг в битве за Москву участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить танки немецко-фашистских войск, которые пытались прорваться в Дмитрову. За это Барсученко в 1942 году наградили орденом Красной Звезды.

«Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Марию Тимофеевну. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Вечная память», — написал чиновник.