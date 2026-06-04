Сладкоежкам подсказали безотказный способ избавиться от сахарной зависимости

Диетолог Охеда: При возникновении тяги к сладостям лучше съесть фрукт

Диетолог Пабло Охеда заявил, что чрезмерное потребление сладостей приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В разговоре с изданием Deia он подсказал сладкоежкам безотказный способ избавиться от сахарной зависимости.

Охеда пояснил, что если человек хочет съесть ту или иную сладость, то лучше сначала употребить какой-нибудь фрукт. Если после этого желание исчезло, значит, организм испытывал настоящий голод, но насытился благодаря воде, клетчатке и питательным веществам, отметил доктор.

Если же после употребления фрукта человек продолжает чувствовать потребность в сладостях, значит, это действительно тяга к ним, добавил врач. Однако даже сам факт выявления этого механизма уже поможет контролировать себя и свой выбор продуктов, а также разорвать цепь зависимости, возникшей из-за сахара, подчеркнул Охеда.

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