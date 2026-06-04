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Забота о себе
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18:31, 4 июня 2026Забота о себе

Сладкоежкам подсказали безотказный способ избавиться от сахарной зависимости

Диетолог Охеда: При возникновении тяги к сладостям лучше съесть фрукт
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuliy Sheynina / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Пабло Охеда заявил, что чрезмерное потребление сладостей приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В разговоре с изданием Deia он подсказал сладкоежкам безотказный способ избавиться от сахарной зависимости.

Охеда пояснил, что если человек хочет съесть ту или иную сладость, то лучше сначала употребить какой-нибудь фрукт. Если после этого желание исчезло, значит, организм испытывал настоящий голод, но насытился благодаря воде, клетчатке и питательным веществам, отметил доктор.

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Если же после употребления фрукта человек продолжает чувствовать потребность в сладостях, значит, это действительно тяга к ним, добавил врач. Однако даже сам факт выявления этого механизма уже поможет контролировать себя и свой выбор продуктов, а также разорвать цепь зависимости, возникшей из-за сахара, подчеркнул Охеда.

Ранее диетолог Кендра Хейр рассказала о пользе зеленого чая. Она утверждает, что этот напиток положительно влияет на иммунитет.

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