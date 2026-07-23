Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 24 июля 2026 (обновлено: 03:13, 24 июля 2026)Мир

Глава МИД Ирана сравнил политику администрации Трампа с поведением страуса

Глава МИД Аракчи: Произраильские политики в администрации США «прячут голову в песок»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал политику США как «поведение страуса». Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По его словам, представители администрации президента США Дональда Трампа, занимающие произраильскую позицию, предпочитают прятать голову в песок. «Они закрывают глаза на реальное положение дел, и, судя по всему, единственное, что их волнует — это выборы 2028 года», — говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф высмеял стратегию США. Он пояснил, что Соединенные Штаты хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть. «Стратегия 10/10», — отметил Галибаф. Он также отметил, что Тегеран не позволит никому на Ближнем Востоке продавать нефть, если не будет сам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    В Польше вновь возмутились Зеленским
    В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом
    В Москве подсчитали многодетные семьи
    Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко
    Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы
    Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии
    Ленинградскую область атаковали беспилотники
    Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ
    Сексолог назвала два самых бесполезных «бабушкиных» совета по сохранению отношений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok