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02:31, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Американка получила счет от сестры за простейшую помощь и отомстила

«Лента.ру»: Американка выставила счет родной сестре за присмотр за ее кошкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Olya Solod / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником Fearless-Will-7270 выставила счет своей родной сестре, попросившей ее присмотреть за кошками. Из-за этого девушка прослыла в своей семье мелочной, хотя сама она утверждает, что поступила так в отместку.

«Несколько недель назад в нашем многоквартирном доме проводились сантехнические работы, из-за которых почти весь день не было воды. Я спросила у живущей в 10 минутах сестры, могу ли я принять душ у нее дома, пока она на работе. Она согласилась, но позже прислала мне квитанцию на 12 долларов. Она сказала, что считает это справедливым, потому что я пользовалась ее водой, шампунем, кондиционером и другими принадлежностями. Я подумала, что это шутка, но она дважды напомнила мне об этом, так что я заплатила», — написала американка.

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Спустя некоторое время младшая сестра уехала из города на выходные и попросила старшую о простейшей услуге — присмотреть за ее кошкой, как она уже неоднократно делала в прошлом. Однако автор решила отомстить и ответила, что, раз уж они теперь взимают друг с друга деньги, это обойдется сестре в 20 долларов в день. Та рассердилась, сказав, что «уход за животными — это другое».

«Теперь она говорит, что я наказываю кошку из-за 12 долларов. Наша мама также считает, что мне следует забыть об этом и перестать быть мелочной, потому что моя сестра сейчас пытается экономить на всем и планировать бюджет. Но это оправдание мне показалось совсем неубедительным», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о подозрительном, по ее мнению, поведении мужа. Тот проводит слишком много времени с ее сестрой.

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