Девушка приревновала мужа к собственной сестре по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Medical-Angle-549 рассказала о подозрительном, по ее мнению, поведении мужа. Тот проводит слишком много времени с ее сестрой.

«У моего мужа и сестры сложились, как мне кажется, необычайно близкие отношения, и я пытаюсь понять, не драматизирую ли я. Дело в том, что он нередко ездит по делам в тот регион, в котором она живет, а потому у них есть возможность часто видеться», — объяснила девушка.

Она привела примеры странного поведения супруга, включив в список его слишком активную переписку с ее сестрой, в которой они обсуждают планы поездок, покупки, телешоу и случайные семейные или жизненные вопросы. Кроме того, родственница автора ходит вместе с мужчиной по магазинам и помогает ему покупать одежду.

«Однажды она примерила платье передо мной, моим мужем и своим мужем. Ее супруг сделал ей комплимент, но она тут же спросила моего мужа, что думает он», — назвала еще одну странность девушка.

Она выяснила также, что сестра не раз писала ее мужу, спрашивая, когда он будет в ее городе, а также делилась своим графиком, чтобы он знал, когда на месте не окажется ее. Когда же супруг автора упомянул о возможном визите на неделе ее дня рождения, та очень обрадовалась и сразу начала подыскивать ему свободный номер в хорошем отеле. Сам муж при этом уверяет, что между ним и сестрой жены не происходит ничего необычного.

Большинство других пользователей сочли такие отношения подозрительными, намекнув если на не физическую измену, то на возможную эмоциональную. Другие все же добавили, что между людьми порой может завязаться настолько крепкая дружба, как у мужа автора с ее сестрой.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны и попыталась сделать ему минет, параллельно нащупывая в кармане его бумажник.