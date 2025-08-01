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07:32, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Женщина заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Suspicious_Hour7253 поделилась на портале историей о том, как пришла к выводу об измене мужа. По ее мнению, это могло случиться во время двухнедельной командировки 39-летнего мужчины на Филлипины.

«Он вернулся месяц назад, а сегодня сказал, что плохо себя чувствует и подозревает инфекцию мочевыводящих путей. Врачи не подтвердили его догадку, но на всякий случай назначили анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Я пошутила, что после десяти лет брака беспокоиться, пожалуй, не о чем, если только он не хочет рассказать мне что-нибудь о своей поездке на Филлипины», — написала автор.

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Вечером того же дня неприятный разговор действительно состоялся. Мужчина заявил, что вместе с коллегами употреблял наркотики, после чего они все вместе отправились в бар. В заведении, по его словам, было достаточно много работниц коммерческого секса.

«Он сказал, что упал на пол, и одна из этих девушек стянула с него штаны и попыталась сделать ему минет, параллельно нащупывая в кармане его бумажник. Он сказал, что оттолкнул ее и забрал кошелек, но она успела взять все его деньги и сбежать. Теперь он боится, что подхватил какую-то заразу», — рассказала женщина. Она назвала историю мужа безумной и добавила, что занималась сексом с ним уже после его возвращения.

Другие пользователи выразили сомнение в том, что после «почти-минета» можно заразиться передающимися половым путем заболеваниями. Зато порекомендовали обследоваться самой женщине. Некоторые посоветовали ей задуматься о разводе.

Ранее другой пользователь Reddit заподозрил свою 20-летнюю девушку в измене после четырех лет отношений. Школьная любовь, по его мнению, могла закрутить роман с другом ее отца.

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