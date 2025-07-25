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06:00, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Внезапный звонок отца помог мужчине распутать ложь своей девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Equal-Formal-7935 заподозрил свою 20-летнюю девушку в измене после четырех лет отношений. Школьная любовь, по его мнению, могла закрутить роман с другом ее отца.

«И нам, и всем вокруг казалось, что наш союз был идеален. Пока четыре месяца назад она не открыла собственный бизнес. Ее первым клиентом стал давний друг ее отца — 44-летний мужчина. Что-то в этом парне сразу меня насторожило. Он постоянно писал ей, часто — поздно ночью, после окончания рабочего дня, и нередко пытался заговорить с ней лично. Скажем так, она ему сразу очень понравилась», — вспомнил автор.

Со временем он начал замечать странности в ее поведении — смартфон девушки часто ломался, из-за чего сообщения бойфренда не доходили до нее и она не отвечала на звонки, по ночам она вступала с кем-то в «деловую переписку» и переводила устройства в режим «Не беспокоить», когда проводила время вместе с парнем.

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В один из дней, когда вся семья девушки уехала на отдых, автор проснулся ранним утром от звонка отца своей девушки. Тот не мог найти дочь: она не впустила в дом уборщицу и не отвечала на звонки, а ее машины не оказалось возле дома. Сам автор полагал, что девушка легла спать накануне около 22:00. Спустя полчаса она наконец вышла на связь, объяснив бойфренду, что отлучалась в кофейню. Однако, слегка надавив, парень выяснил правду.

«Последние три месяца по три-четыре раза в неделю она уходила из дома по ночам, говоря отцу, что едет ко мне. На самом же деле она встречалась с этим 44-летним мужчиной на парковке, после чего на его пикапе они ехали по бездорожью в лес, где употребляли марихуану и иногда экстази. Так произошло и минувшей ночью, но она употребила слишком много и уснула с мужчиной в его машине посреди леса», — рассказал автор.

Он не смог добиться от девушки признания в физической измене, однако и эмоциональную посчитал достаточным поводом для прекращения отношений.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как узнала секрет своего 36-летнего возлюбленного. Девушка отметила, что начала встречаться с ним в марте 2025 года, причем почти сразу в поведении мужчины появились странности.

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