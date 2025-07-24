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02:30, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка узнала страшную тайну о своем бойфренде от бармена

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

22-летняя пользовательница Reddit с ником Lb_forever рассказала, как узнала секрет своего 36-летнего возлюбленного. Девушка рассказала, что начала встречаться с ним в марте 2025 года, причем почти сразу в поведении мужчины появились странности.

«Он начал устанавливать правила. Некоторые из них касались того, когда я могла ему писать, а когда нет. Если он был с друзьями, я не могла присоединиться к компании, а во время свиданий нам приходилось выходить на улицу, чтобы поцеловаться и обняться», — написала автор.

Во время очередной встречи с бойфрендом сотрудники бара, в котором отдыхала пара, начали задавать им вопросы об отношениях. Узнав, что они не просто друзья, работники сильно удивились. После этого бармен и рассказал девушке, что ее любовник женат и что у него есть двое детей. Услышав это, автор поста убежала.

«Мы встретились на следующий день. Я спросила, женат ли он, на что он ответил утвердительно. Я сказала, что между нами все кончено, и я больше не хочу ни говорить с ним, ни видеть его. Он ответил лишь, что он очень сильно меня хочет. Я чувствую себя полной идиоткой, что не догадалась раньше», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о неверности своего партнера, который был еще и ее коллегой. Шокирующую правду о возлюбленном девушке раскрыли судебные материалы.

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