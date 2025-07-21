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06:27, 21 июля 2025Из жизни

Мужчина отрубил мачете пенис любовнику жены

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: the-sun.com

В Бразилии мужчина расправился с любовником жены и отрезал ему гениталии. Об этом сообщает The Sun.

38-летний Адилсон Феррейра да Силва ворвался в дом своего соперника Нильтона Вьейры-младшего и зарубил его мачете. Полиция обнаружила тело жертвы во дворе с многочисленными увечьями. Среди прочего, у него были отрублен пенис.

Подозреваемый был арестован на следующий день после преступления. Как выяснилось, он обнаружил интимную переписку жены с погибшим, после чего избил ее и стал угрожать убить обоих. Сейчас да Силва ожидает суда. Его жена попала в больницу с побоями.

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Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

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