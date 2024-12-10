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09:06, 10 декабря 2024Из жизни

Съевшего сердце жертвы серийного каннибала приговорили к казни

В США серийного убийцу-каннибала приговорили к казни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: FOX Television Stations

В штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Об этом сообщает Fox News.

В сентябре 2021 года Торнбург расправился в номере мотеля с тремя людьми за семь дней: 42-летним Дэвидом Луэрасом, 34-летней Лорен Филлипс и 33-летней Марикруз Рейес-Матис. Он расчленил их ножом в ванной и спрятал в мусорных мешках под кроватью. По словам Торнбурга, он также отрезал пенис Луэраса, съел его сердце и изнасиловал бездыханную Филлипс. После он попытался скрыть следы преступления, вывез останки жертв на машине и сжег их в мусорном контейнере.

Пожарные приехали к контейнерам, потушили огонь и вызвали полицейских. Началось расследование, в ходе которого Торнбурга быстро поймали. Он заявил полиции, что напал на Луэраса, Филиппис и Рейес-Матис из-за голосов в голове. Они якобы просили мужчину совершить жертвоприношения, как в Библии, а после «очистить душу» огнем.

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После ареста мужчина также признался, что в мае 2021 года расправился с пожилым соседом по комнате Марком Джуэллом. До этого считалось, что Джуэлла не стало из-за взрыва газа. Кроме того, Торнбург заявил, что в 2017 году избавился от своей возлюбленной Тани Бегей в штате Аризона. Мужчина сжег ее, чтобы никто не узнал, как жестоко он ее избивал.

Во время суда адвокаты Торнбурга пытались доказать, что мужчина психически болен, однако их заявления не убедили присяжных. «Он — воплощение зла. Он такое зло, в существование которого в нашем обществе мы не верим», — подчеркивала сторона обвинения.

Ранее сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя. По мнению Хортон, маньяком был человек по имени Хайам Хайамс.

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