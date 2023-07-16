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09:11, 16 июля 2023Из жизни

Установлена личность Джека-потрошителя

Telegraph: праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Фото: Neil Hall / Reuters

Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя — самого таинственного маньяка в истории. Об этом она рассказала в интервью британскому изданию Telegraph.

По мнению Хортон, Джеком был человек по имени Хайам Хайамс. Она пояснила, что пришла к такому выводу, проанализировав его медицинские записи, согласно которым физические особенности мужчины соответствовали показаниям жертв серийного убийцы. В частности, они упоминали его шаркающую походку и негнущуюся левую руку. Помимо этого, совпали также рост, телосложение и возраст.

Кроме того, отметила исследовательница, Хайамс жил в том же районе, где происходили убийства. Ко всему прочему, из-за специфики своей работы он умел хорошо пользоваться ножом. Хортон также сопоставила периодичность нападений с психическим состоянием мужчины. Он страдал от алкоголизма, паранойи и эпилепсии, в результате чего регулярно нападал на жену. «Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — указала она.

Как пояснила Хортон, прежде никто не проводил полного расследования дела Джека-потрошителя, поскольку изученные ею медицинские записи пациентов были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов.

В мае этого года исследователь и писатель Род Битти сообщил, что нашел нового подозреваемого в деле о Джеке-потрошителе. Согласно его версии, Джеком был констебль Боуден Эндакотт, сотрудник полиции, который патрулировал улицы района Уайтчапел по ночам.

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    Марина Совина
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