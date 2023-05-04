В деле о Джеке-потрошителе нашли нового подозреваемого

Daily Mirror: лондонский констебль оказался новым подозреваемым в деле о Джеке-потрошителе

Исследователь и писатель Род Битти потратил 20 лет на изучение архивов и нашел нового подозреваемого в деле о Джеке-потрошителе. Как сообщает Daily Mirror, им оказался лондонский констебль.

Писатель проанализировал сотни документов, относящихся к делу Джека-потрошителя, который орудовал в Восточном Лондоне в 1888 году и убил пятерых женщин, занимавшихся проституцией. По мнению Битти, Джеком был констебль Боуден Эндакотт, сотрудник полиции, который патрулировал улицы района Уайтчапел по ночам.

Причиной его нападений, согласно версии Битти, была неприязнь к проституткам и неудачный опыт с ними в прошлом, что привело к «всплеску кровавой мести».

Согласно изысканиям исследователя, когда Эндакотт служил в Девоне в начале 1870-х, ему был выдан «ордер на бастарда», викторианский эквивалент алиментов для внебрачных детей. The Lancaster Gazette, сообщала, что он «создал проблемы» для некоей молодой женщины по фамилии Роджерс. Конфликт был разрешен в досудебном порядке, однако на фоне этого эпизода у Эндакотта возникла ненависть к женщинам.

В 1875 году он покинул Девон и начал работать в Лондоне. А в 1877 году оказался в центре скандала из-за того, что обвинил идущую поздно вечером по улице девушку в проституции. Элизабет Касс подала жалобу на незаконный арест. Эндакотта оправдали, но понизили в должности и отправили патрулировать улицы.

По словам Битти, у Эндакотта, который пережил несколько серьезных неприятностей из-за женщин, повлиявших на его репутацию и карьеру, была мощная мотивация для убийств. В конце концов, его понизили из-за девушки, которую он принял за проститутку.

Эндакотт находился в Лондоне во время всех пяти убийств. Женщин стали находить на улицах Уайтчапела ровно через год после случая в суде. Вероятно, он сорвался и начал мстить.

Нет никаких очевидных доказательств его вины, однако их не нашли и в случае остальных подозреваемых. Будучи полицейским, Эндакотт мог пойти куда угодно, не вызывая подозрений.

Джека-потрошителя так и не поймали, историки не знают даже, как он мог выглядеть. Жестокие убийства пятерых женщин, произошедшие в 1888 году, до сих пор остаются нераскрытыми.

Ранее сообщалось о дочери маньяка, которая поделилась кошмарами из детства. Мужчина заставлял детей прятать трупы на территории их фермы.