Женщина рассказала о заставлявшем ее прятать трупы жертв отце-маньяке

Newsweek: в США дочь обвинила покойного отца в убийстве 70 женщин

Жительница штата Айова (США) рассказала, что ее покойный отец был безжалостным серийным убийцей, который лишил жизни около 70 женщин. Об этом сообщает Newsweek.

Люси Стади обвинила своего умершего десять лет назад отца Дональда Дина Стади в том, что за 30 лет он совершил от 50 до 70 убийств. Мужчина скончался в возрасте 75 лет. По ее словам, отец заставлял своих детей помогать ему прятать тела. Трупы жертв семья закапывала рядом с колодцем на территории своей фермы.

«Я знаю, где захоронены тела. Он просто говорил нам, что идет к колодцу. Я знала, что это значило», — отметила дочь маньяка. Шериф округа Фримонт Кевин Эйстроп подтвердил, что две полицейские собаки указали на присутствие разлагающихся тел в указанном женщиной месте. Одна из них начала лаять, другая села в том месте, где, предположительно, закопаны останки.

«У нее жутчайшая история, но у нас нет никаких доказательств, кроме поведения собак. Нам нужно больше доказательств», — заявил шериф. В то же время поведение собак прибавило доверия к словам американки. Далее полиция будет действовать совместно с Отделом криминальных расследований Айовы.

Полицейские начали расследование истории Стади в 2021 году, но им нужно было установить местонахождение колодца и получить разрешение текущих владельцев земли и их соседей, чтобы начать поисковые работы.

Полиция подозревает, что Стади соблазнял женщин, большинство из которых были секс-работницами из соседних штатов Омаха и Небраска. Он привозил их на свою ферму, а затем убивал. У большинства жертв были темные волосы, и большинству из них было около 20-30 лет. По словам дочери, отец оставлял на жертвах одежду и украшения. Золотые зубы убитых он хранил в качестве трофеев.

Дочь мужчины рассказала, что мужчина регулярно был пьян и часто приходил в ярость. Он разбивал головы жертв в трейлере, где жила семья. Американец специально ставил детей в известность о своей деятельности. Брат Люси покончил с собой в 39 лет.

Женщина утверждает, что говорила о происходящем учителям и священникам, а также полицейским в Айове и Небраске, но никто не прислушивался к ее словам

Дональд Стади привлекался к ответственности за хранение оружия и наркотиков, мелкое воровство и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что несколько картин, написанных серийным убийцей из США Джоном Уэйном Гейси во время его пребывания в камере смертников, были обнаружены в Великобритании. Работы нашлись в доме покойных жителей страны, которые могли купить их, когда путешествовали по США.