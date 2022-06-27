Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Картины убившего 33 человека маньяка из США неожиданно нашлись в Великобритании

Wales Online: в Великобритании нашли три картины маньяка Джона Уэйна Гейси

Фото: Wikimedia

Несколько картин, написанных серийным убийцей из США Джоном Уэйном Гейси во время его пребывания в камере смертников, были обнаружены в Великобритании. Об этом сообщает Wales Online.

Три картины маньяка, жертвами которого стали 33 человека, неожиданно нашлись в доме покойных родителей жителя графства Уэст-Мидлендс. Тот рассказал, что наткнулся на работы в одном из шкафов, разбирая вещи отца и матери. «Продавец не знал, что его родители владеют ими и был немного удивлен такой находке. Он считает, что картины могли быть куплены, когда родители путешествовали по США», — сказал консультант онлайн-аукциона Mullock's Auctioneers, на площадке которого работы серийного убийцы будут проданы.

Британец нашел три картины Гейси: «Христос», «Клоун-череп» и «Хай Хоу зимой 1992 года». Последняя, изображающая двух гномов из сказки о Белоснежке на снежном фоне, сопровождается запиской автора: «Наслаждайтесь этой картиной так, как я наслаждался, работая над ней. С наилучшими пожеланиями, Джон У. Гейси».

Работы «Христос» и «Клоун-череп» оценили в 150-250 фунтов стерлингов (около 10-16 тысяч рублей) и 500-700 фунтов стерлингов (около 33-46 тысяч рублей) соответственно. «Хай Хоу зимой 1992 года», по мнению специалистов, стоит не менее четырех тысяч фунтов стерлингов (262,7 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Гейси писал картины во время 14-летнего пребывания в камере смертников. Он создал несколько десятков работ, многие из которых были позже выставлены на различные аукционы, что вызвало большие споры в американском обществе. Некоторые картины выкупили и уничтожили родственники жертв садиста.

Джона Уэйна Гейси прозвали «Клоуном-убийцей». Его жертвами с января 1972-го по декабрь 1978 года стали по меньшей мере 33 человека. В обычной жизни мужчина был известен, как общественный деятель и политический активист, а в свободное время подрабатывал аниматором на детских праздниках в образе клоуна. Именно Гейси стал прототипом клоуна-убийцы из романа Стивена Кинга «Оно». Маньяк был казнен 10 мая 1994 года.

Ранее стало известно, что мужчина случайно предложил жене назвать будущего ребенка в честь знаменитого серийного убийцы. Он предложил назвать мальчика Теодор в честь покойного родственника, однако в сочетании с фамилией Банди, ребенок стал бы полным тезкой маньяка Теда Банди, убившего 36 человек.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
В Совфеде заявили об опасности новой стратегической концепции НАТО
В ДНР озвучили потери Киева с начала конфликта
«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»
Зеленский попросил страны G7 предоставить Украине системы ПВО
Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом
Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу
Японцев попросили потерпеть жару ради экономии
«Самый татуированный мужчина Ирландии» показал старые фото с чистой кожей
ЮАР снял все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.