Картины убившего 33 человека маньяка из США неожиданно нашлись в Великобритании

Wales Online: в Великобритании нашли три картины маньяка Джона Уэйна Гейси

Несколько картин, написанных серийным убийцей из США Джоном Уэйном Гейси во время его пребывания в камере смертников, были обнаружены в Великобритании. Об этом сообщает Wales Online.

Три картины маньяка, жертвами которого стали 33 человека, неожиданно нашлись в доме покойных родителей жителя графства Уэст-Мидлендс. Тот рассказал, что наткнулся на работы в одном из шкафов, разбирая вещи отца и матери. «Продавец не знал, что его родители владеют ими и был немного удивлен такой находке. Он считает, что картины могли быть куплены, когда родители путешествовали по США», — сказал консультант онлайн-аукциона Mullock's Auctioneers, на площадке которого работы серийного убийцы будут проданы.

Британец нашел три картины Гейси: «Христос», «Клоун-череп» и «Хай Хоу зимой 1992 года». Последняя, изображающая двух гномов из сказки о Белоснежке на снежном фоне, сопровождается запиской автора: «Наслаждайтесь этой картиной так, как я наслаждался, работая над ней. С наилучшими пожеланиями, Джон У. Гейси».

Работы «Христос» и «Клоун-череп» оценили в 150-250 фунтов стерлингов (около 10-16 тысяч рублей) и 500-700 фунтов стерлингов (около 33-46 тысяч рублей) соответственно. «Хай Хоу зимой 1992 года», по мнению специалистов, стоит не менее четырех тысяч фунтов стерлингов (262,7 тысячи рублей).

Гейси писал картины во время 14-летнего пребывания в камере смертников. Он создал несколько десятков работ, многие из которых были позже выставлены на различные аукционы, что вызвало большие споры в американском обществе. Некоторые картины выкупили и уничтожили родственники жертв садиста.

Джона Уэйна Гейси прозвали «Клоуном-убийцей». Его жертвами с января 1972-го по декабрь 1978 года стали по меньшей мере 33 человека. В обычной жизни мужчина был известен, как общественный деятель и политический активист, а в свободное время подрабатывал аниматором на детских праздниках в образе клоуна. Именно Гейси стал прототипом клоуна-убийцы из романа Стивена Кинга «Оно». Маньяк был казнен 10 мая 1994 года.

Ранее стало известно, что мужчина случайно предложил жене назвать будущего ребенка в честь знаменитого серийного убийцы. Он предложил назвать мальчика Теодор в честь покойного родственника, однако в сочетании с фамилией Банди, ребенок стал бы полным тезкой маньяка Теда Банди, убившего 36 человек.