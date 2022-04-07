Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы

Reddit: муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого убийцы и возмутил ее

Мужчина случайно предложил жене назвать будущего ребенка в честь знаменитого серийного убийцы и возмутил ее. Об этом она рассказала в посте на сайте Reddit.

37-летняя автор поста написала, что они с мужем пытались завести ребенка последние 10 лет, но ничего не получалось. Несколько месяцев назад женщина узнала о долгожданной беременности.

Радость от события омрачила смерть дедушки мужа. Тот его обожал и очень расстроился, что дети никогда с ним не познакомятся. Чтобы почтить память умершего родственника, он предложил супруге дать будущему ребенку имя деда, которого звали Теодор.

Автор поста призналась, что не имеет ничего против имени, но в сочетании с фамилией оно будет звучать странно. Дело в том, что их фамилия произносится как Банди. Ребенок, названный Теодором Банди, будет практически полным тезкой американского серийного убийцы, который орудовал в 1970-е годы.

Женщина поделилась своими сомнениями и переживаниями с супругом, но тот все равно расстроился и не понял ее. Семья мужчины тоже встала на его сторону, а мнения родственников автора поста разделились.

По рекомендации племянницы, пользовательница обратилась за советом к пользователям Reddit. Пост собрал почти пять тысяч комментариев, в большинстве из которых были слова поддержки. Пользователи сайта согласились с тем, что давать ребенку имя маньяка — жестоко и негуманно.

Ранее сообщалось, что анонимная пользовательница Reddit рассказала о странной свадебной традиции, принятой в семье ее жениха. Невеста обнаружила, что перед первой брачной ночью мужчина собирается разрезать на ней свадебное платье.