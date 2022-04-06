Странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту

Пользовательница Reddit пригрозила отменить свадьбу из-за семейной традиции жениха

Анонимная пользовательница Reddit рассказала о странной свадебной традиции, принятой в семье ее жениха. Согласно ее посту в сабреддите AmItheAsshole, планы будущего мужа так ее напугали, что она пригрозила отменить свадьбу.

Невеста обнаружила, что перед первой брачной ночью мужчина собирается разрезать на ней свадебное платье. «У них даже есть специальный нож, который они используют для этого. На следующий день вся семья интересуется разрезанным платьем», — написала женщина.

Жених заявил, что это единственный обычай, от которой он не готов отступиться. «Есть другие традиции, которые он был готов проигнорировать, но именно эта, по его словам, безобидна и важна для него», — рассказывает женщина.

Пост набрал более тысячи комментариев. Многие пользователи посоветовали женщине подумать, нужно ли ей выходить замуж за этого человека.

«Такая традиция была у нескольких народов и культур в средневековые и Викторианские времена. Тогда женщин считали собственностью, а не людьми. Я думаю, у нее нет права на существование в современном обществе», — написал один из пользователей.

«Если им так хочется разрезать платье, пусть семья жениха заплатит за дубликат свадебного платья или любое другое свадебное платье на ее выбор», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что мужчину привел в ужас принятый в семье невесты старинный ритуал, о котором он узнал в ходе подготовки к свадьбе. Согласно традиции, жених и невеста вместе заходят в спальню, где они должны «консумировать» бракосочетание, после чего под аплодисменты родных отрезается часть простыни и пришивается к большому ковру, который хранит мать невесты.