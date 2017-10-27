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«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»

Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца

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Фото: @chezariana

Все помнят «Золушку»: простая девушка отправляется на бал, встречает там принца, а в финале, как водится, играют свадьбу. Оказывается, такое бывает не только в сказках. Современная версия этого сюжета начинается в американском клубе, а заканчивается в православном храме. «Лента.ру» разобралась в этой необычной истории.

В 2005 году Ариана Остин и ее подруга Джами пошли в вашингтонский клуб Pearl. Там к ним подошел самонадеянный тип, которого они никогда раньше не встречали. Он попытался понравиться девушкам. «Вы будто сошли с рекламы джина Bombay Sapphire», — сообщил он. Сомнительный комплимент не впечатлил их. Однако странный парень не терял уверенности в себе и вскоре объявил, что Ариана все же станет его девушкой. Он не ошибался.

Династия царя Соломона

«По его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнэна, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской», — написал в 1913 году поэт Николай Гумилев, когда во время путешествия по Африке встретил будущего императора Эфиопии Хайле Селассие I.

Именно его правнук стоял перед Арианой на танцполе Pearl. Впрочем, тогда она об этом даже не подозревала. О его библейской родословной девушка узнает гораздо позже.

Царица Савская, которая приехала в Иерусалим к израильскому царю Соломону с дарами и загадками, упоминается в Ветхом завете. Через девять месяцев она вернулась в собственное государство. О том, что было дальше, в Библии ни слова, но эфиопские предания утверждают, что у нее родился ребенок. Царица назвала его Менелик — сын мудреца. Императоры Эфиопии считали его основателем своей династии.

Спустя 222 поколения на свет появился Хайле Селассие — последний император Эфиопии. Он правил своей державой сорок лет и считался одним из богатейших людей мира. Ему принадлежали золотые прииски, железные дороги, фабрики и заводы в разных странах. На счета императора в швейцарских банках поступали миллиарды долларов. Приверженцы растафарианства считали его своим мессией — воплощением бога Джа.

Так продолжалось до 1974 года, когда в Эфиопии произошел государственный переворот. Семья императора бежала в Европу, но опасность грозила ей и там. За наследниками царя Соломона охотились агенты новых властей страны, поэтому потомкам Хайле Селассие приходилось часто переезжать с места на место. 1982-й год застал внука последнего императора Эфиопии в Риме. Там у него родился младший сын — Джоэль Маконнэн. Маленький принц рос в Швейцарии и Франции, а в 2003 году приехал в Соединенные Штаты и поступил в университет в Вашингтоне.

Испытание временем

Джоэль не сразу рассказал Ариане о своем благородном происхождении. Однако новый знакомый сразу удивил девушку знанием истории и эрудированностью. «Он говорил о довольно серьезных для такого молодого человека вещах», — вспоминает девушка.

У них быстро завязались романтические отношения, но жертвовать ради них учебой и карьерой им не хотелось. «У нас обоих было чувство, что это наша судьба. Однако я знал, что мне пока предстоит заняться другими вещами», — говорит Джоэль. На какое-то время они сосредоточились на образовании, но всегда поддерживали связь друг с другом.

В 2006 году Джоэль окончил университет, и после шестимесячной стажировки во Франции уехал на родину. Вместе с дядей принц основал благотворительную организацию, которая помогала эфиопской молодежи получать деловые и образовательные возможности. Затем он вернулся в Соединенные Штаты, чтобы получить юридическое образование. Джоэль входит в совет директоров отеля в Аддис-Абебе, который построил его прадед — это часть его императорского наследства.

Ариана тоже не теряла время. Во время разлуки она окончила Гарвардский университет и получила степень магистра искусств. Затем она стала куратором современного искусства в Вашингтоне и с подачи Джоэля организовала фестиваль искусств «Ночная жизнь». Карьера девушки стремительно развивалась, и вскоре она стала заведовать вопросами филантропии в организации Rockefeller Philanthropy Advisors.

Принц для американки

Джоэль и Ариана редко виделись, но всегда поддерживали друг друга во всех начинаниях. Люди, которые их знали, не сомневались в том, что они будут вместе. Почти через 10 лет после знакомства пара встретилась вновь и решила больше не расставаться.

В День святого Валентина Джоэль купил бриллиантовое кольцо и поехал к Ариане делать предложение. Он остановился перед дверью с воздушными шарами в руке и взволнованно постучал. Никто не ответил. Он продолжил колотить в дверь, но она так и не открылась. Пришлось уйти ни с чем.

Ариана все слышала, но чересчур громкий стук напугал ее. Девушка решила, что в дом рвутся грабители и спряталась. «Она думала, что кто-то ломится в дом. А это был лишь бедный парень, который пытался сделать ей предложение», — вспоминает ее отец.

Через несколько часов принц вернулся, и на этот раз Ариана пустила его в дом. Он протянул ей кольцо и сказал: «Давай пройдем этот путь вместе». Она ответила: «Самое время».

И жили они долго и счастливо

Пара рассказывает, что их семьям в процессе слияния пришлось столкнуться с некоторыми трудностями из-за различия религий и традиций. Наследники эфиопской династии исповедуют православие, а родственники Арианы — католики. И тем не менее они нашли компромисс, тем более что общего тоже хватает. Обе семьи сходятся в глубоком уважении к семье и браку.

Свадьбу договорились провести по обряду эфиопской православной церкви. Для этого Ариана приняла православную веру жениха. Однако в церемонии присутствовали и элементы католических свадебных обычаев. Например, к алтарю Ариану вел отец. Во время эфиопского венчания так не делают.

Свадьбу Джоэля и Арианы назначили на 11 сентября — по легенде, в этот день царица Савская вернулась из Иерусалима. Празднование началось с церемонии в церкви в Темпл-Хиллз. Православный храм был наполнен запахом ладана. Венчание проводили 13 священнослужителей.

На официальный прием во дворце бракосочетания Foxchase Manor пригласили 300 гостей — политиков, послов, ученых и деятелей культуры. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер не смог присутствовать, но отправил молодоженам свои наилучшие пожелания. Играли хиты Бруно Марса и Боба Марли, а столы ломились от традиционных эфиопских кушаний. Гостям подавал гайанский пирог — этим невеста оказала почтение и своим предкам. Ее дедушка по материнской линии был лорд-мэром столицы Гайаны — города Джорджтаун.

Сразу после свадебной церемонии молодожены переехали в новые апартаменты в Вашингтоне. Кто бы мог подумать, что такая история могла начаться в обыкновенном клубе. «Никто не ожидает встретить там человека, за которого выйдешь замуж», — заметила подруга новоиспеченной принцессы. А уж королевскую особу — тем более.

Асмик Аракелян

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