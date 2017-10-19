Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж

33-летняя американка Ариана Остин (Ariana Austin) обвенчалась с эфиопским принцем Джоэлем Мэконныном (Joel Makonnen), которого случайно встретила в ночном клубе. Об этом сообщает издание The Independent.

Свадьба прошла по обряду эфиопской православной церкви. В церемонии участвовали 13 священников.

Ариана познакомилась с принцем около 12 лет назад в ночном клубе Pearl в Вашингтоне, когда ей был 21 год. «Никто не ожидает встретить в Pearl человека, за которого выйдешь замуж», — цитирует New York Times ее приятельницу Джейми Рамберан (Jami Ramberan). Принц подошел к подругам и объявил, что они похожи на моделей с рекламы джина Bombay Sapphire. Через пять минут он сообщил Ариане, что она будет его девушкой.

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В 2014 году принц попытался сделать ей предложение, но столкнулся с неожиданной проблемой. Когда он явился к Ариане с кольцом и постучал в дверь, девушка решила, что в дом ломятся грабители и затаилась. «Он так агрессивно стучал, что я не стала отвечать, — вспоминает Ариана. — Потом он снова пришел, и тогда я открыла».

35-летний Джоэл Мэконнын, также именуемый принцем Йоэлем, приходится правнуком последнему императору Эфиопии Хайле Селассие, который происходил из династии библейского царя Соломона и почитался растафарианцами как воплощение Бога. После революции в 1974 году император был свергнут и вскоре погиб.

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