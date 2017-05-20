Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж

Филиппа (Пиппа) Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт, вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса. Об этом сообщает журнал People. Британская пресса уже назвала событие главной свадьбой года.

Церемония бракосочетания проходила в субботу, 20 мая, в церкви Святого Марка в городе Энглфилд (графство Беркшир). На нее, по информации The Daily Mirror, были приглашены только близкие. Более того, молодожены установили правило «нет кольца, нет приглашения». В результате принц Гарри, брат Ульяма, зятя Пиппы, не смог прийти на церемонию со своей девушкой — американской актрисой Меган Маркл. Ожидается, что он встретится с ней на приеме, на которой приглашены остальные гости. Торжество пройдет в специальном шатре, установленном возле дома семьи Миддлтон.

Как отмечает Daily Mail, к церкви 33-летняя Пиппа Миддлтон прибыла в сопровождении отца. На ней было свадебное платье от британского модельера Джайлза Дикона.