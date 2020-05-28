Принятый в семье невесты ритуал первой брачной ночи привел жениха в ужас

Мужчину привел в ужас принятый в семье невесты старинный ритуал, о котором он узнал в ходе подготовки к свадьбе. Он поделился своей историей на портале Reddit.

Пользователь платформы написал, что собирается жениться на своей девушке. У нее большая и заботливая семья, с которой он отлично ладит.

Жениху и невесте по 23 года. Пара планировала церемонию на начало 2021 года, но во время приготовлений к свадьбе мужчина заметил, что кузены его девушки шутят об их брачной ночи. Это показалось ему странным.

Когда они планировали медовый месяц, невеста предложила вместо путешествия остановиться в доме ее родителей. Чувствуя, что девушка что-то недоговаривает, он спросил, почему она предлагает остаться у своих родных. Она ответила, что у ее семьи есть старая традиция свадебной ночи.

Материалы по теме «Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах

«Жених и невеста вместе заходят в спальню, где они должны "консумировать" бракосочетание. Оставшиеся члены семьи ждут за дверью, чтобы поаплодировать им и порадоваться за них, когда новобрачные выйдут. Затем отрезается часть простыни и пришивается к большому ковру, который хранит мать невесты», — пояснил автор поста.

Поняв, что ее возлюбленному неловко, невеста сказала, что они могут просто притвориться что соблюдают традицию. «Я не хочу иметь с этим ничего общего. Я взбесился и сказал ей, что ни при каких условиях я не буду делать такое перед всей ее семьей», — подчеркнул пользователь Reddit.

Позже мужчина получил сообщение от будущей тещи. Женщина написала, что он еще не понимает важности семейных традиций, и что этот обычай существует дольше, чем он живет на свете.

Пользователи Reddit посоветовали автору оставаться при своем мнении. «Скажи им, что сделаешь это, но взамен потребуй сто голов рогатого скота, белого жеребца и тракт пахотной земли», — написал один из них. «Боже, семейное секс-одеяло? Я надеюсь, он выполняет только декоративную функцию, и бабушка не спит на нем», — отметил другой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!