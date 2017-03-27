Азербайджанец попытался засудить проигнорировавших его свадьбу гостей

Житель Азербайджана, недавно вступивший в брак, подал в суд на гостей, которые не пришли на его свадьбу. Об этом адвокат Вугар Сафарли рассказал изданию Cebhe.info в понедельник, 27 марта.

По словам юриста, просьба представлять интересы молодожена в суде поступила его коллеге. Отмечается, что мужчина подал иск на сумму 1,5 тысячи манатов (почти 50 тысяч рублей) против 15 человек, поскольку из-за их отсутствия на торжестве ему пришлось самостоятельно оплачивать рассчитанные на них места и блюда в ресторане (по азербайджанской традиции приглашенные сами вносят деньги для оплаты счета). При этом истец утверждал, что всегда ходил на все свадьбы и вносил необходимую сумму, даже несмотря на то, что для этого ему нередко приходилось влезать в долги.

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Суд в положение новоиспеченного главы семейства, однако, не вошел и отказал в рассмотрении дела. Решение было мотивировано тем, что свадьба представляет собой традицию, которая не регулируется законом, а значит, приходить или не приходить — добровольное дело каждого.

Похожий случай в Азербайджане произошел в мае 2013 года. Тогда портал 1news.az сообщал, что мужчина подал в суд на 80 человек, не посетивших свадьбу его сына. Обиженный истец указал, что в разное время присутствовал на торжествах в честь бракосочетания каждого из не явившихся гостей и выплачивал им деньги, поэтому приглашенные должны возместить ему расходы. Чем окончилось разбирательство, не сообщалось.