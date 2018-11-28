Жених попытался сбежать от пыток на свадьбе и попал под машину

Китайский свадебный ритуал закончился дорожно-транспортным происшествием, в результате которого жених получил тяжелые травмы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Друзья 24-летнего Ай Гуантао собрались в доме невесты в день его свадьбы и принялись издеваться над ним. Они бросали в молодого человека яйца, обливали его пивом и чернилами, а затем привязали к фонарному столбу и стали бить бамбуковыми палками. Предполагалось, что это помогает создать праздничную атмосферу.

Не выдержав пыток, жених сбежал из дома невесты, но друзьям удалось его настичь. «На него было больно смотреть, — рассказывает тетя молодого человека. — Его загнали в тупик возле шоссе, деваться было некуда». Он не хотел сдаваться, поэтому перелез через ограду и выскочил на проезжую часть.

Когда Гуантао оказался на шоссе, его сбил проезжавший автомобиль. Молодого человека доставили в больницу с переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг.

Друзья, участвовавшие в издевательствах над женихом, признают, что в произошедшем есть их вина. Они собрали на лечение Гуантао больше шести тысяч юаней (около 60 тысяч рублей). Его родственники не стали привлекать их к ответственности.

Издевательства над женихом в день свадьбы — древняя китайская традиция, которая насчитывает не одну тысячу лет. Иногда в ритуал, призванный прогнать злых духов, втягивают и невесту или родителей жениха. Чтобы не испортить праздник, им приходится терпеть все.

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