Шестеро китайцев провалились сквозь землю посреди свадьбы

dailymail.co.uk

В Китае гости на свадьбе провалились сквозь пол. На видео обратило внимание местное издание Beijing News.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в одном из фешенебельных отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй. Во время торжества пол под одним из столов на шесть персон провалился, и сидящие за ним гости свалились под землю. Шокированные родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться. Троим из упавших потребовалась медицинская помощь.

Предварительное расследование надзорных органов показало, что инцидент произошел из-за протекающих водопроводных труб. Земля на этом месте размягчилась, начала проседать и вымываться, а слишком тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.

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