Невеста опоздала на свадьбу после череды неудач и осталась одна

Британку бросил жених у алтаря после того, как она опоздала на собственную свадьбу. Ее историю рассказало издание The Sun.

Никола Тьюи (Nichola Tuohy) пояснила, что в тот день у нее возникло много проблем: ей сделали макияж, «как у деревенской простушки», и она побежала его смывать домой. Там обнаружилось, что ее родители, не одобрявшие выбор дочери, решили не идти на церемонию и не помогли детям Тьюи одеться. Невесте пришлось забрать их собираться с собой в отель. В спешке она забыла платье дочери.

В итоге она надела свадебное платье и решила доехать до церкви сама, но в ретро-автомобиле, который они сняли в аренду, не было ремней безопасности, поэтому невеста не решилась посадить в него детей. К тому же, ей позвонила лучшая подруга и призналась, что не сможет приехать. «У меня оставалось полчаса, а до церкви было 32 километра. И я просто легла на постель в отчаянии», — призналась Тьюи. Затем она отправилась домой, забрала наряд дочери и отправилась не в церковь, а сразу на регистрацию, где жених высказал все, что о ней думает.

Жених заявил Тьюи, что между ними все кончено, но позже остыл и пообещал подумать. «Мы бы были счастливы вместе, если бы наша свадьба не сорвалась. Это не то, что можно просто так забыть», — объяснил он журналистам.

Пара готовилась к торжеству полтора года и потратила на него 12 тысяч фунтов (примерно 950 тысяч рублей). Накануне они отрепетировали церемонию, и все прошло без накладок.

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