Пара действующих военных впервые заключила гей-брак в Военной академии США

Первая гей-пара действующих военных заключила брак в элитной Военной академии США в Вест-Пойнте, пишет New York Times.

Дэниэл Холл (Daniel Hall) и Винсент Франчино (Vincent Franchino) провели церемонию 13 января в Военной академии США в Нью-Йорке, где они познакомились в 2009 году.

Студента последнего курса Холла назначили куратором первокурсника Франчино, но они долго не могли признаться друг другу в чувствах из-за политики «Не спрашивай, не говори», запрещавшей военным раскрывать свою ориентацию или говорить на эти темы. «Очень грустно, когда у двоих людей есть чувства друг к другу, но им запрещают их проявлять», — отметил Холл. Когда они все же решились на отношения, их дразнили и отправляли в части на разных концах света.

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На церемонии мужчины были в форме и покинули часовню, где прошла свадьба, через арку из скрещенных сабель их сослуживцев. Одной из них, подаренных Холлу на выпускной дедушкой с бабушкой, они разрезали свадебный торт. Свой первый танец молодожены исполнили под песню Эдит Пиаф La Vie En Rose.

Оба молодых человека служат пилотами вертолета McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») на базе в Техасе.

Закон «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell) был принят в США в 1993 году. Он запрещал служить в американской армии открытым гомосексуалистам обоих полов, а командование и сослуживцы не имели права спрашивать об этом. Закон отменили в декабре 2010 года. За время, пока он действовал, по нему уволили около 12 тысяч военнослужащих.

Военная академия Вест-Пойнт — старейшая и самая престижная военная академия в США. Чтобы поступить туда, надо не только подать заявку, но и заручиться рекомендацией на зачисление. Как правило, ее дает член Конгресса.

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