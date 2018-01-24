Японская порнозвезда сыграет свадьбу с тремя поклонниками за деньги

Японская порнозвезда Асука Хосино предложила поклонникам сыграть с ней свадьбу за 350 тысяч иен (180 тысяч рублей), сообщает Japan Today.

В стоимость входит встреча с будущим «женихом», во время которой сотрудники свадебной компании помогут выбрать костюмы. Перед церемонией бракосочетания, которая пройдет на искусственном острове Одайбо в Токийском заливе, с парой поработают профессиональные стилисты.

После репетиции поклонник подведет порнозвезду к алтарю, они обменяются кольцами и поцелуются. На этом их отношения закончатся.

Свадебная церемония не будет иметь юридической силы. После ее завершения мужчина, который оплатил услугу, получит памятный сертификат и несколько фотографий с «невестой». Количество предложений ограничено, порнозвезда согласилась принять участие в трех таких «свадьбах».

Асуки Хосино начала сниматься в порно в конце 2010 года. В течение следующих трех лет актриса появилась в десятках фильмов. В январе 2014 года она объявила о завершении карьеры. В 2016-м Хосино заявила, что попала в порноиндустрию по принуждению.

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