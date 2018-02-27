Жених проехал тысячу километров ради свадьбы и потерял невесту из-за лысины

Индиец лишился невесты прямо во время свадебной церемонии. Как сообщает издание Daily Mail, девушка заметила, что ее суженый лысеет, и ушла от него.

Рави Кумар (Ravi Kumar), работающий нейрохирургом, проехал практически тысячу километров из Нью-Дели в деревню Саголи ради свадьбы с девушкой, которую он до этого никогда не видел. Бракосочетание было запланировано за год. До этого отец невесты три раза погостил у отца жениха.

В ходе церемонии молодые обменялись ритуальными гирляндами и зашли в храм для венчания. Там Кумар снял с головы тюрбан, и тогда невеста обнаружила, что он лысый. В ту же секунду она отказалась заключить с ним брак, несмотря на уговоры со стороны родственников с обеих сторон.

Однако Кумар решил, что не может вернуться домой холостым и обратился к старейшине деревни с просьбой подобрать ему невесту. Ей оказалась дочь бедного торговца овощами Неха Кумари (Neha Kumari). Спустя два дня после неудавшейся свадьбы Кумар заключил брак с ней.

Согласно индийским традициям, жених и невеста должны обменяться гирляндами из цветов, а затем обвенчаться в маленьком свадебном храме из пяти бамбуковых палок, накрытых сверху тентом с горящим огнем в центре. В ходе церемонии молодым связывают концы их одежд и читают над ними молитвы. После произнесения клятв руки пары связывают цветочной гирляндой, и они должны обойти вокруг огня семь раз.

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