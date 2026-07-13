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17:37, 13 июля 2026Мир

Названа причина вызова посла Германии в МИД России

МИД России: Послу ФРГ Ламбсдорфу заявлено об участии Берлина в террористических ударах ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Послу Германии в России Александру Ламбсдорфу заявлено об участии Берлина в террористических ударах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России в официальном заявлении.

«В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России», — утверждается в публикации.

В ведомстве добавили, что дипломату было указано на недопустимость поддержки Киева со стороны ФРГ, в том числе заключение соглашений военного характера, поставки вооружений и совместное производство средств нападения.

Ранее посол Германии был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

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