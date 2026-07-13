Названа причина вызова посла Германии в МИД России

МИД России: Послу ФРГ Ламбсдорфу заявлено об участии Берлина в террористических ударах ВСУ

Послу Германии в России Александру Ламбсдорфу заявлено об участии Берлина в террористических ударах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России в официальном заявлении.

«В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России», — утверждается в публикации.

В ведомстве добавили, что дипломату было указано на недопустимость поддержки Киева со стороны ФРГ, в том числе заключение соглашений военного характера, поставки вооружений и совместное производство средств нападения.

Ранее посол Германии был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.