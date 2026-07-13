Посла Германии вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Германии Ламбсдорффа

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Германии в Москве Александра Графа Ламбсдорффа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

«13 июля в МИД России вызван Посол ФРГ в России А. Г. Ламбсдорфф», — сказано в тексте.

Сообщение сопровождается кадрами прибытия Ламбсдорффа в российский МИД. Причины вызова посла ФРГ не уточняются.

Ранее сообщалось, что Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины. По данным агентства Reuters, часть беспилотников уже доставлена на Украину, остальные будут отправлены в этом году.