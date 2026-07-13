Путин рассказал о работе по стабилизации топливной ситуации в Крыму

Путин: Для Крыма будет создана защищенная система снабжения топливом

В настоящее время ведется подготовка к созданию защищенной системы снабжения топливом Крыма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Каких-либо деталей вышеуказанной системы он раскрывать не стал. В то же время Путин отметил, что эта система будет труднодоступной для Вооруженных сил Украины. «Противнику будет очень сложно до нее добраться», — резюмировал президент.

Проблемы с доступностью автомобильного топлива в Крыму возникли на фоне участившихся атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия», соединяющую полуостров с Ростовом-на-Дону. В результате в конце мая премиальную марку бензина АИ-95 в регионе стали продавать по талонам, а на подъездах к автозаправочным станциям начали формироваться длинные очереди.

Ситуация с топливом на полуострове остается напряженной, признал глава региона Сергей Аксенов. В определенные дни бензина в продаже на местных автозаправочных станциях не будет. То же самое, подчеркнул он, касается и электроснабжения в регионе. На исправление кризисной ситуации в регионе потребуется определенное время, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.