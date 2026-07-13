В Киеве назвали потерю Грэма серьезным ударом для отношений с США

Bloomberg: Смерть Линдси Грэма лишила Украину ключевого канала связи с Трампом

Уход из жизни сенатора Линдси Грэма оставляет Украину без одного из наиболее эффективных каналов влияния на администрацию Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

До своей смерти республиканец встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетил завод по производству беспилотников в Украине — это был его десятый визит с начала полномасштабного вторжения. Грэм также заключил соглашение с сенаторами о продвижении законопроекта о санкциях в отношении России. За три дня до смерти он работал на саммите НАТО в Турции, пытаясь сгладить напряженность между альянсом и президентом США Дональдом Трампом.

Издание подчеркивает, что сенатор от Южной Каролины сочетал редкий набор качеств: близкие отношения с Трампом, умение договариваться с демократами и глубокие международные связи.

По словам информированного источника, в Киеве смерть политика восприняли как серьезную потерю, поскольку он был одним из немногих республиканцев, искренне поддерживавших Украину. Союзникам теперь придется искать новых лоббистов в Вашингтоне, но найти замену Грэму будет крайне сложно.

Ранее журнал Politico сообщил, что Трамп в лице Грэма потерял одного из важнейших политических союзников, на которого он полагался в вопросах взаимодействия с Сенатом и продвижения своих законодательных приоритетов.