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Бывший СССР
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17:36, 13 июля 2026Бывший СССР

В Киеве назвали потерю Грэма серьезным ударом для отношений с США

Bloomberg: Смерть Линдси Грэма лишила Украину ключевого канала связи с Трампом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tom Brenner / Reuters

Уход из жизни сенатора Линдси Грэма оставляет Украину без одного из наиболее эффективных каналов влияния на администрацию Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

До своей смерти республиканец встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетил завод по производству беспилотников в Украине — это был его десятый визит с начала полномасштабного вторжения. Грэм также заключил соглашение с сенаторами о продвижении законопроекта о санкциях в отношении России. За три дня до смерти он работал на саммите НАТО в Турции, пытаясь сгладить напряженность между альянсом и президентом США Дональдом Трампом.

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Издание подчеркивает, что сенатор от Южной Каролины сочетал редкий набор качеств: близкие отношения с Трампом, умение договариваться с демократами и глубокие международные связи.

По словам информированного источника, в Киеве смерть политика восприняли как серьезную потерю, поскольку он был одним из немногих республиканцев, искренне поддерживавших Украину. Союзникам теперь придется искать новых лоббистов в Вашингтоне, но найти замену Грэму будет крайне сложно.

Ранее журнал Politico сообщил, что Трамп в лице Грэма потерял одного из важнейших политических союзников, на которого он полагался в вопросах взаимодействия с Сенатом и продвижения своих законодательных приоритетов.

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