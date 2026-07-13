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08:23, 13 июля 2026Мир

Раскрыта колоссальная роль умершего сенатора Грэма для США

Politico: Грэм был одним из главных политических союзников Трампа в Сенате США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был одним из главных политических союзников президента США Дональда Трампа и проводником его инициатив в Сенате. Об этом пишет издание Politico.

«Трамп потерял одного из важнейших политических союзников, на которого он полагался в вопросах взаимодействия с Сенатом и продвижения своих законодательных приоритетов», — говорится в публикации.

По словам источника издания, роль Грэма в качестве связующего звена между администрацией Трампа и Сенатом была «колоссальной». Как утверждается, Грэм доносил требования президента до скептически настроенных сенаторов и одновременно разъяснял Белому дому реалии работы Сената.

«Однако влияние Грэма имело свои пределы: он был одним из самых ярых сторонников решительной поддержки Украины со стороны США, а Трамп не разделял эту позицию с таким же энтузиазмом», — отмечается в материале.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аорты из-за затвердевания артерий.

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