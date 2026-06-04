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18:25, 4 июня 2026Авто

Россиянам назвали приемлемую цену обновленного внедорожника Lada

Эксперт Похмелкин усомнился в успехе обновленной Niva Legend, но назвал стимул для спроса
Марина Аверкина

Фото: Диана Загртдинова / ТАСС

Российский автопром практически не имеет конкурентов, но и в этих условиях обновленный внедорожник Lada Niva Legend не может стоить дороже двух миллионов рублей. Такое мнение в разговоре с НСН высказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Он выразил сомнение, что машина в состоянии привлечь внимание покупателей. «Это не то, на чем большинство россиян хотели бы ездить. В сегодняшних условиях автомобиль навяжет конкуренцию, если будет стоить два миллиона рублей. Китайские схожие модели стоят выше трех миллионов, а больше конкурировать не с кем», — сказал он.

Ранее представители «АвтоВАЗа» раскрыли «Ленте.ру» детали обновления автомобиля. Внедорожник Lada Niva Legend получил более 100 новых и более 60 доработанных компонентов. Под капотом теперь установлен 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по модели Niva Travel. Его максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра, при этом 80 процентов тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Расход топлива снизился на 3–30 процентов в зависимости от условий езды.

Инженеры перенастроили переднюю подвеску, сместив стабилизатор поперечной устойчивости вперед. Кузовные элементы — переднюю панель, капот, крышу, заднюю дверь и фартук — изготовили из стали, оцинкованной с двух сторон. Для борьбы с шумом капот оснастили цельноформованной изоляцией, а за комфорт в салоне отвечает новая система отопления и кондиционирования с фильтром.

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