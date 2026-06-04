Лавров отреагировал на слова Рубио о поддержке Украины

Лавров: Слова Рубио о поддержке Украины демонстрируют сходство позиций США и ЕС

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона демонстрируют сходство позиций Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Учитывая, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, заявление американского госсекретаря свидетельствует о том, что «война Байдена» стала «войной Трампа».

Ранее Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.