ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 4 июня 2026Мир

Лавров отреагировал на слова Рубио о поддержке Украины

Лавров: Слова Рубио о поддержке Украины демонстрируют сходство позиций США и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона демонстрируют сходство позиций Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Учитывая, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, заявление американского госсекретаря свидетельствует о том, что «война Байдена» стала «войной Трампа».

Ранее Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

    Определен главный фаворит ЧМ-2026

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok