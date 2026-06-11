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00:07, 11 июня 2026Наука и техника

На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов

На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов возрастом более 5 млн лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ученые из Китая обнаружили крупнейшее кладбище китов в южной части Индийского океана. Как следует из статьи в журнале Nature, «китовому некрополю» более 5 миллионов лет.

«В данной работе мы сообщаем об открытии обширного китового некрополя в зоне Диамантина на глубине от 4616 до 7001 метра, простирающегося примерно на 1,2 тысячи километров вдоль морского дна в юго-восточной части Индийского океана», — говорится в статье. Уточняется, что там обнаружены останки пяти современных природных сообществ и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных.

Кроме того, ученые идентифицировали среди скелетов новый вид китов. Уточняется, что он уже вымерший. Помимо этого, обнаружены и не известные науке ранее представители фауны, которые питаются китовыми останками.

Ранее сообщалось, что под толщей льда на востоке Антарктиды обнаружили гигантский геологический объект.

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