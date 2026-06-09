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Из жизни
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10:09, 9 июня 2026Из жизни

Толща антарктического льда скрывала гигантский объект

Futurism: В Антарктиде подо льдом толщиной три километра обнаружили гигантский объект
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sebnem Coskun / Anadolu via Getty Images

Под толщей льда на востоке Антарктиды обнаружили гигантский геологический объект. Об этом сообщает издание Futurism.

Образование скрывал ледяной щит, толщина которого в некоторых местах превышает три километра. В его состав вошли несколько ранее известных антарктических подледниковых бассейнов — Уилкса, Авроры, а также впадина с озером Восток, крупнейшим известным подледниковым озером планеты. Прежде эти объекты изучали по отдельности и не считали частями единой структуры.

Чтобы выявить образование, международная команда исследователей под руководством геофизика Эджидио Армадилло из Генуэзского университета в Италии объединила данные из множества источников, в том числе гравитационные и магнитные измерения, а также модели земной коры.

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Структура могла сформироваться в результате растяжения континентальной коры, продолжавшегося миллионы лет. Ученые связывают этот процесс с распадом древнего суперконтинента Гондваны и отделением Антарктиды от Австралии.

По мнению авторов исследования, структура, которую им удалось открыть, представляет одно из крупнейших образований такого типа на Земле. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

Ранее сообщалось, что в небе над необитаемым островом Херд в южной части Индийского океана появились загадочные объекты. В среднем ширина каждого из черных пятен достигала 13 километров.

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