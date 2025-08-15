Из жизни
00:30, 15 августа 2025Из жизни

Спутник снял загадочные темные объекты над необитаемым островом

На спутниковых снимках необитаемого острова Херд заметили загадочные объекты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jeff Schmaltz / NASA

В небе над необитаемым островом появились загадочные объекты. Об этом сообщает издание Live Science.

Десять темных пустот заметили на спутниковых снимках, сделанных над островом Херд — необитаемой австралийской территорией в южной части Индийского океана. В среднем ширина каждого из черных пятен достигала 13 километров. Спутник снял их еще в 2016 году.

По заключению специалистов, пустоты представляли собой необычные атмосферные вихри — так называемые вихревые дорожки Кармана. Это явление наблюдается, когда воздушный поток наталкивается на возвышенность, которая нарушает его движение и создает двойной ряд вихрей.

В данном случае причиной их образования стал пик Моусон — действующий вулкан высотой 2700 метров, расположенный в центре острова Херд. Именно он послужил препятствием для господствующего ветра, что привело к появлению причудливых пустот в облаках.

Ранее сообщалось, что пользователи Reddit разглядели в Антарктиде ледник со «зловещим человеческим лицом». Объект находится на юго-востоке континента.

