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03:30, 4 февраля 2025Из жизни

В Антарктиде нашли ледник со «зловещим человеческим лицом»

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Google.Maps

Пользователи Reddit разглядели в Антарктиде ледник со «зловещим человеческим лицом». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фрагмент спутникового снимка, на котором различимо «лицо», опубликован в разделе Reddit r/strangeearth. Объект находится на юго-востоке континента. Его можно найти на Google Maps по координатам 72°00'36.0"S 168°34'40.0"E.

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Подобная зрительная иллюзия может служить примером парейдолии — ошибки восприятия, из-за которой люди различают осмысленные образы в случайных узорах или изображениях.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сфотографировал на Марсе камень с человеческим лицом. На снимке различимы подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».

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