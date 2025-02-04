В Антарктиде нашли ледник со «зловещим человеческим лицом»

Пользователи Reddit разглядели в Антарктиде ледник со «зловещим человеческим лицом». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фрагмент спутникового снимка, на котором различимо «лицо», опубликован в разделе Reddit r/strangeearth. Объект находится на юго-востоке континента. Его можно найти на Google Maps по координатам 72°00'36.0"S 168°34'40.0"E.

Подобная зрительная иллюзия может служить примером парейдолии — ошибки восприятия, из-за которой люди различают осмысленные образы в случайных узорах или изображениях.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сфотографировал на Марсе камень с человеческим лицом. На снимке различимы подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».