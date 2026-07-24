Врачи приняли симптомы агрессивной формы рака у 65-летней женщины за анемию

Daily Mail: Врачи приняли симптомы рака поджелудочной железы у пожилой британки за анемию

Проживающая в Великобритании 65-летняя Йинка Соуемимо-Кокер рассказала о череде врачебных ошибок, из-за которых у нее целый год не диагностировали агрессивную форму рака поджелудочной железы. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что в 2018 году стала испытывать сильную боль в спине и сильно потеть при подъеме по лестнице. Она обратилась к врачу, но тот принял ее жалобы за проявления железодефицитной анемии и отправил ее домой.

Через восемь месяцев Соуемимо-Кокер вновь пришла к врачу с теми же симптомами. На этот раз он заподозрил у нее инфекцию печени и через несколько дней выписал британку. Однако в январе 2019 года женщину доставили в больницу с критически высокой температурой. К тому моменту она похудела на шесть размеров и настолько ослабла, что не могла ходить, а ее кожа приобрела желтоватый оттенок.

После серии анализов у Соуемимо-Кокер обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы. Ее шансы дожить до конца года оценивались как практически нулевые. Однако женщина перенесла операцию по удалению новообразования и шесть месяцев проходила химиотерапию. Сейчас, спустя семь лет после постановки диагноза, она находится в стойкой ремиссии.

Ранее онкогинеколог Радмир Ахмеров рассказал женщинам о признаках рака шейки матки. Одним из наиболее настораживающих симптомов он назвал любые кровянистые выделения.