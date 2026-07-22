Женщинам рассказали о ранних признаках рака шейки матки

Онкогинеколог Ахмеров: Рак шейки матки редко заявляет о себе на ранних стадиях

Рак шейки матки остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста, предупредил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров. О том, какие признаки могут указывать на развитие этого заболевания на ранней стадии, он рассказал «Ленте.ру».

«Особенность онкологических заболеваний шейки матки заключается в том, что он редко заявляет о себе на ранних стадиях. Но пока женщину ничего не беспокоит, в тканях органа уже могут происходить предраковые изменения. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследование», — заявил онкогинеколог.

Одним из наиболее настораживающих симптомов он назвал любые кровянистые выделения. Врач пояснил, что при предраковых изменениях и опухолевом процессе сосуды в тканях шейки матки становятся более хрупкими и уязвимыми. Поэтому часто после полового контакта или во время менопаузы у женщин появляются кровянистые выделения.

Еще одним возможным симптомом рака Ахмеров назвал изменения характера влагалищных выделений, например, если они без причины становятся более обильными или приобретают неприятный запах. «По мере прогрессирования онкопроцесса к этим симптомам могут присоединиться боли внизу живота, в области таза или поясницы, дискомфорт во время полового акта, а также нарушения мочеиспускания», — добавил доктор.

Ранее мексиканские врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль становится постоянной и со временем нарастает.

