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18:25, 22 июля 2026 (обновлено: 18:39, 22 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Женщинам рассказали о ранних признаках рака шейки матки

Онкогинеколог Ахмеров: Рак шейки матки редко заявляет о себе на ранних стадиях
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Рак шейки матки остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста, предупредил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров. О том, какие признаки могут указывать на развитие этого заболевания на ранней стадии, он рассказал «Ленте.ру».

«Особенность онкологических заболеваний шейки матки заключается в том, что он редко заявляет о себе на ранних стадиях. Но пока женщину ничего не беспокоит, в тканях органа уже могут происходить предраковые изменения. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследование», — заявил онкогинеколог.

Одним из наиболее настораживающих симптомов он назвал любые кровянистые выделения. Врач пояснил, что при предраковых изменениях и опухолевом процессе сосуды в тканях шейки матки становятся более хрупкими и уязвимыми. Поэтому часто после полового контакта или во время менопаузы у женщин появляются кровянистые выделения.

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Еще одним возможным симптомом рака Ахмеров назвал изменения характера влагалищных выделений, например, если они без причины становятся более обильными или приобретают неприятный запах. «По мере прогрессирования онкопроцесса к этим симптомам могут присоединиться боли внизу живота, в области таза или поясницы, дискомфорт во время полового акта, а также нарушения мочеиспускания», — добавил доктор.

Ранее мексиканские врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль становится постоянной и со временем нарастает.

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