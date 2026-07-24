«Известия»: Наземный робот «Курьер» оснастили гравитационным захватом

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» оснастили гравитационным захватом. Об этом сообщает газета «Известия».

«Комплекс способен устанавливать мины, а также захватывать и перемещать обнаруженные взрывоопасные предметы на безопасное расстояние», — говорится в публикации об изделии, продемонстрированном на одном из полигонов Московского военного округа.

Там же, по данным издания, была представлена модификация «Курьера» с минным тралом.

Ранее Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

В декабре 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал маневренные возможности наземных роботизированных платформ «Депеша» и «Каракал».