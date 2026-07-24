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12:22, 24 июля 2026Наука и техника

НРТК «Курьер» оснастили гравитационным захватом

«Известия»: Наземный робот «Курьер» оснастили гравитационным захватом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» оснастили гравитационным захватом. Об этом сообщает газета «Известия».

«Комплекс способен устанавливать мины, а также захватывать и перемещать обнаруженные взрывоопасные предметы на безопасное расстояние», — говорится в публикации об изделии, продемонстрированном на одном из полигонов Московского военного округа.

Там же, по данным издания, была представлена модификация «Курьера» с минным тралом.

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