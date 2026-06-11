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00:08, 11 июня 2026Мир

Билл Гейтс сделал заявление о преступлениях Эпштейна

Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей конгресса США. В своем вступительном слове, которое оказалось в распоряжении CNN, миллиардер заявил, что не располагал сведениями о преступной деятельности скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этом», — сказал Гейтс. Он также подчеркнул, что никогда не посещал ни остров Эпштейна, ни его дом во Флориде.

При этом основатель Microsoft сообщил, что финансист получил доступ к его личной информации. «Я узнал, что Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о моей личной жизни, в том числе к сведениям о моих супружеских изменах», — добавил он. Гейтс отметил, что эти связи не имели отношения к общению с Эпштейном, однако причинили боль его семье.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что миллиардер Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребенка одной из своих жертв. «Эпштейн называл эту женщину "идеальной" и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — приводит данные британская газета.

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